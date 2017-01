HADÈS est un magazine, multiculturel, centré sur l'Europe et l'international. Sa particularité : être bilingue français-espéranto. HADÈS constitue ainsi un lieu d'expression de la diversité des cultures, des façons de faire et des points de vue à travers le monde.

Thaïlande - Dossier Tourisme

Thaïs pour hommes Après l'Amérique du Sud, Hadès poursuit son voyage d'observation du tourisme occidental dans le monde, et de son impact sur les cultures locales. Reportage en Asie, à Bangkok, la Cité des Anges, et du tourisme sexuel. En lire plus...

Kenya

Les pleurs du lac Pour fournir en fleurs le marché européen, les fermes industrielles se multiplient sur les rives du lac Naivasha, au Kenya, menaçant gravement l'écosystème local. Une manne économique que les pouvoirs publics peinent à contrôler. En lire plus...

Roumanie

Des charettes sur l'autoroute Alors que leur pays intègre l'Union européenne, les agriculteurs roumains font face à de graves problèmes structurels. Représentant 43% de la population nationale, les ruraux sont une population vieillissante, et pas toujours consciente des réalités communautaires qui remplaceront les souvenirs soviétiques. En lire plus...

Portfolio

Republika Srpska Après plusieurs semaines de reportage en ex-Yougoslavie, le photographe Aulne Boniface publie ici quelques vues de son travail. En lire plus...







Dossier Tourisme

Tourisme, culture d'avenir Pour les pays pauvres, le tourisme est devenu une importante source de devises. Au point que leurs sociétés se réorganisent autour de ce nouvel objet économique, le touriste. Une manne qui ne profite pas à tous. Reportage en Amérique du Sud. En lire plus...

Dossier Tourisme

Terrain glissant Hadès poursuit sa tournée en Amérique du Sud : le tourisme, devenu un des piliers de l’économie sud-américaine, n’a pas que des retombées positives. À commencer par les conséquences environnementales de l’afflux humain dans des zones fragiles. Reportage sur le site du Machu Picchu, Patrimoine mondial de l’humanité en péril. En lire plus...

Éditorial

Pluralité des cultures, diversité des pensées Notre jeune revue, HADÈS, se propose d'illustrer la multiplicité des cultures et des points de vue de par le monde, en examinant les relations de l'homme à ses principaux environnements : la nature, le travail, le pouvoir, le monde économique ou l'individu lui-même. En lire plus...

Déchets

Survie sélective Au Brésil, les catadores vivent grâce aux déchets ménagers de leurs contemporains. Luttant pour survivre et pour leur place dans la cité. Leur simple existence rappelle combien ce pays est injuste et inégal. En lire plus...

Révolution

Fracture bolivarienne Entre les quartiers populaires de Caracas et ceux des classes moyennes se dresse un mur d’incompréhension. Cadeau de Dieu pour les pauvres et dictateur pour les riches, le président Hugo Chávez et ses politiques déchirent le Venezuela. En lire plus...

Expatriations

Une vie à charpenter Mètre dans une main et scie dans l'autre, c'est sa vie qu'il façonne comme une pièce de bois. Rencontre sur un chantier dans le sud-ouest de la Hongrie, avec Guillaume, charpentier passionné. En lire plus...

Thématique

L'Homme et le Pouvoir Nous menant à la rencontre des hommes qui s'organisent, prennent des décisions collectives, les appliquent, les rejettent, la thématique "L'Homme et le Pouvoir" nous dévoilera la géographie des organisations humaines. En lire plus...

Délocalisations

La virée des emplois Si l'on connaît bien les conséquences des délocalisations en France, on s'attarde souvent moins sur ce qui se passe ensuite, dans les pays qui voient arriver ces emplois en migration. Avant de les voir repartir. Reportage. En lire plus...

Thématique

L'Homme et la Nature Giovanni Piras nous présente l'une des thématiques choisies par HADÈS pour aller à la rencontre des hommes et de leurs mondes. Au fil des numéros, de traditions en modes de vie, d'initiative politique en engagement individuel, de débat en reportage, se dessineront les contours d'une relation des hommes à la nature. En lire plus...

Euroland

Le SVE, une expérience européenne Séjour ou stage à l'étranger, l'expérience au-delà des frontières est une mention bienvenue sur le CV. Entre découverte de l'Europe et des autres, apprentissage des langues et de la vie en société, le Service Volontaire Européen est une des écoles de l'Europe. Reportage à l'institut Hartheim de Linz avec des jeunes Européens. En lire plus...

Horizon Europe

Budapest, l'Est qui change La capitale hongroise change. Ancienne victime de la dictature soviétique, la "perle du Danube" n'en finit pas, depuis la fin des années 90, de se moderniser à un rythme effréné. Entre tradition et modernité, c'est un nouveau style qu'elle entend affirmer. Voyage surprenant dans la nouvelle Europe. En lire plus...

